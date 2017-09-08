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Сирия, 8 сентября. Гумпомощь РФ доставлена в Дейр эз-Зор. Новый удар израильских ВВС в западной части провинции Хама. Коалиция США начала проводить боевые вылеты в поддержку наступления курдов в направлении Дейр эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывали поддержку САА и проасадовским отрядам на востоке провинции Хомс.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: понесли потери в столкновениях с боевиками в районе Восточной Гуты; задержали 12 человек, подозреваемых в связях с «Ан-Нусрой»***, восточнее Алеппо; направили партию военной техники в Дейр эз-Зор; подверглись воздушной атаке ВВС Израиля в населенном пункте Масиаф на западе Хамы; сбили беспилотник ИГ* к юго-западу от Акербата в Хаме.

«Исламское государство»: лишилось двух деревень и нескольких холмов к востоку от Хомса; утверждает, что САА понесли потери в Дейр эз-Зоре и в Хаме; открыло огонь по жилому кварталу Харабеш в Дейр эз-Зоре; провело контратаку недалеко от Акербата в восточной части Хамы; подверглось авиаударам ВВС Ирака южнее города Хавиджа в провинции Салах Эд-Дин; вывезли более ста заключенных из Киркука в неизвестном направлении.

Сирийская свободная армия** (ССА): передислоцирует часть отрядов из Дамаска в юго-восточную часть Хомса.

«Тахрир Аш-Шам»: атаковала опорные пункты армии САР в районе Аз-Захра к северо-западу от Алеппо; провела обстрел города Саламия к востоку от Хамы.

Курды: арестовали нескольких своих бойцов за помощь мирным жителям в бегстве в город Аш-Шаддади в Хасаке за деньги.

Международная коалиция: начала проводить бомбардировки в южной части провинции Хасака; направила конвой военных автомобилей в район города Аш-Шаддади.

Провинция Дамаск

В районе Восточной Гуты продолжились вооруженные стычки между подразделениями САР и исламистскими группировками «Тахрир Аш-Шам» и «Файлак Ар-Рахман». Согласно информации военного источника в Twitter (aboomran962), в ходе боестолкновений правительственные войска понесли потери в живой силе. По меньшей мере восемь солдат Сирийской арабской армии (САА) были убиты радикалами.

Южнее Дамаска в район лагеря для беженцев Аль-Ярмук прибыл груз с гуманитарной помощью от Красного Полумесяца. Наборы с продовольствием и медикаментами были распределены среди жителей оккупированных «Тахрир Аш-Шам» территорий, сообщал местный информационный портал Damascus Now.

Провинция Алеппо

Продолжилось противостояние сил вооруженной оппозиции и сирийской армии в западной части региона. Как передавал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), отряд исламистской организации «Джебхат Фатх Аш-Шам»* атаковал опорные пункты войск САР в районе Аз-Захра к северо-западу от столицы провинции. В результате нападения, по данным информационных порталов террористической коалиции, были убиты 14 военнослужащих Сирийской арабской армии (САА). Официальные источники данные сведения до сих пор не подтверждали.

В связи с участившимися налетами исламистов подразделения САА провели обыски в прилегающих к Алеппо населенных пунктах и задержали 12 человек, подозреваемых в связях с коалицией «Тахрир Аш-Шам» и союзными ей формированиями. Об этом сообщал Twitter-канал (Ferrapeechr).

Провинция Хомс

Во второй половине дня подразделениям правительственной армии удалось зачистить от террористов «Исламского государства»* несколько населенных пунктов на востоке региона. По информации новостного портала Al Masdar News, под контроль сирийских войск и проасадовских ополченцев-шиитов перешли поселения Расм Хамида, Аль-Хубра Аль-Гарбия, а также ряд стратегических высот. Значительную поддержку проасадовским силам и САА оказали российские военные самолеты. Таким образом, «Акербатский котел» продолжает постепенно стягиваться.

Стало известно, что отряды формирований «умеренной оппозиции» «Ахмад Аль Абдо» и «Джейш Усуд Аш-Шаркия» передислоцируются из Дамаска в юго-восточную часть Хомса в район пограничного поста «Ат-Танф». Об этом сообщал военный источник в сети Facebook (dareena.sy).

Провинция Дейр эз-Зор

В течение дня фиксировались столкновения между правительственными силами и отрядами «Исламского государства» на шоссе, ведущем к административному центру провинции. По неподтвержденным данным, опубликованным агентством новостей «Аль-Амак», в ходе боев вблизи города Кобаджип погибли 22 солдата армии САР. Подтверждения данные сведения так и не получили.

Гуманитарная помощь от российского Центра по примирению враждующих сторон наконец прибыла в Дейр эз-Зор. По информации новостного портала Al Masdar News, несмотря на тяжелый путь и угрозу нападений со стороны террористов ИГ, военнослужащие РФ на 40 грузовиках доставили местным жителям пакеты с продовольствием и медикаментами. Напомним, в течение трех лет САА сбрасывала наборы с гумпомощью с грузовых вертолетов. Кроме того, в столицу провинции была направлена партия военной техники, а также понтонные мосты и лодки для переправы через Евфрат. Об этом сообщал военный источник на своей странице в Twitter (ChinPuff). Если САА пересечет реку, то она тем самым сможет перерезать основную линию снабжения ИГ, а также перекроет для курдов и США путь в Дейр Эз-Зор.

ИГИЛовцы, тем не менее, не прекращают обстреливать мирные районы Дейр эз-Зора с подконтрольных им территорий. В результате ракетных ударов ИГ по кварталу Харабеш семь местных жителей погибли, еще около 30 были ранены, передавал Twitter-канал (C_Military1).

Провинция Хама

ВВС Израиля вновь нанесли авиаудар по районам, подконтрольным Сирийской арабской армии (САА). На этот раз воздушной атаке подвергся населенный пункт Масиаф к западу от Хамы. Информагентство Al Masdar News передавало, что в результате авианалета как минимум двое солдат войск Башара Асада получили ранения. Израильское правительство отказалось комментировать произошедшее.

Исламисты антиправительственных формирований, действующие на юге Хамы и на севере провинции Хомс, провели обстрел города Саламия. К счастью, никто их мирных жителей не пострадал, передавало агентство новостей Damascus Now. Боевые действия радикалов к западу от «Акербатского котла» вынуждают правительственные силы укреплять оборону на данном направлении и тормозят зачистку территорий на востоке региона, все еще находящихся в оккупации ИГИЛ*, что играет на руку боевиками. Так, новая контратака ИГ недалеко от Акербата унесла жизни девяти бойцов САА. Кроме того, как утверждало информагентство ИГ «Аль-Амак», террористам удалось уничтожить несколько единиц военной техники и захватить оружие САА. Правительственные источники не подтверждали эти сведения. Напротив, по данным Twitter-канала (C_Military1), союзные силы САА и проасадовских ополченцев при помощи ВКС РФ заняли две деревни к западу от города Акербат.

Между тем к юго-западу от стратегического города в окрестностях населенного пункта Хамади Омар военнослужащими армии САР был сбит боевой дрон террористов «Исламского государства», передавало агентство новостей Damascus Now.

Провинция Хасака

Как сообщал Twitter-канала (syrien0), ВВС международной коалиции начали проводить бомбардировки в южной части региона в поддержку предстоящего наступления курдов на Дейр эз-Зор. Кроме того, колонна американской военной техники прибыла в район города Аш-Шаддади, передавал военный источник в Twitter (shamna_tv). Напомним, командование Демократических сил Сирии**** (SDF) ранее выступало с заявлением о скором начале наступления в направлении Дейр эз-Зора. Согласно сведениям Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), военная операция начнется в ближайшие дни.

Курдская полиция взяла под арест нескольких своих бойцов за то, что те за материальное вознаграждение незаконно осуществляли вывоз мирных жителей из лагеря Ас-Сад в окрестности Аш-Шаддади.

Ирак

Иракские ВВС провели несколько боевых вылетов в северной части провинции Салах Эд-Дин, нанося авиаудары по укрепрайонам исламистов южнее стратегического города Хавиджа. Согласно информации новостного агентства Al-Mawqif, в результате авианалетов были ликвидированы пять командных пунктов, а также уничтожен один из командиров «Исламского государства». Как сообщал Twitter-канал (Alsaberon313), более ста заключенных были вывезены из Хавиджы в неизвестном направлении.

Тем временем курдские отряды пешмерги доставили около сотни ИГИЛовцев, взятых в плен в боях за город Талль-Афар, в столицу Ирака, передавал информационный портал Iraqi News.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)