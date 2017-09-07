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Новак назвал условия сохранения транзита российского газа через Украину
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    Новак назвал условия сохранения транзита российского газа через Украину

    22:45  7 Сентября 2017
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    Новак назвал условия сохранения транзита российского газа через Украину

    Москва, 7 сентября. Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что российская сторона готова обсудить с Киевом сохранение части транзита газа через Украину.

    «Он (вопрос транзита газа.  — Прим. ФАН) может обсуждаться, если условия будут гораздо выгоднее, чем транспорт по новой инфраструктуре (газопроводы «Турецкий поток» и «Северный поток-2), которая строится. Наверное, какой-то объем транспортировки через территорию Украины останется»,  — сказал глава ведомства в интервью «РБК-ТВ».

    Новак назвал условия сохранения транзита российского газа через Украину

    При этом Новак добавил, что текущие расчеты демонстрируют большую выгоду от транспортировки газа по новым газопроводам. Так, используемые при строительстве объектов новые технологии позволяют почти вдвое сократить издержки на транзит голубого топлива.

    Ранее сообщалось, что Газпром» в текущем году может нарастить экспорт газа в Европу до 190 миллиардов кубических метров. Предыдущий рекорд по поставкам в Европу газа был установлен в прошлом году. 

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    Автор: Борис Любимов
    #александр новак #украина #газ #транзит
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