Сирия и Израиль одновременно заинтересовались закупкой БМПТ «Терминатор»

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Москва, 7 сентября. Сирия и Израиль одновременно заинтересовались российскими боевыми машинами поддержки танков (БМПТ) типа «Терминатор». Об этом сообщил начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны России Александр Шевченко.

«В этом году на вооружение ВС РФ будет принята машина принципиально нового класса – боевая машина поддержки танков, интерес к которой проявили уже многие страны, в первую очередь Израиль и Сирия», — сказал он журналистам.

Ранее заместитель министра обороны Юрий Борисов сообщил, что военное ведомство впервые закупит боевые машины поддержки танков «Терминатор» и модернизированные БМП-3 с боевым модулем «Эпоха». Ранее «Терминаторы» поставлялись исключительно на экспорт. Отметим, что БМПТ «Терминатор» прошла этап проверки и апробации на территории Сирии.