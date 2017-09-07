WikiLeaks опубликовал секретные документы ЦРУ об управлении ракетами

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Вашингтон, 7 сентября. Портал WikiLeaks в четверг опубликовал секретные документы ЦРУ о системе управления запуском ракет с истребителей. Речь идет о проекте Protego, который осуществлялся с 2014 по 2015 год с участием компании Raytheon.

Программное обеспечение Protego отвечало за управление бортовыми компьютерами самолетов в части запуска ракет с борта. Дистанционный запуск боезаряда осуществлялся при сверке трех трех типов сигналов. Также входящие в систему микроконтроллеры давали информацию о состоянии ракеты, пусковой трубы и балочных держателей.

Добавим, ранее WikiLeaks опубликовал порцию разоблачительных документов, в которой рассказал о новой программе ЦРУ Couch Potato. Данный инструмент позволяет перехватывать видеопоток стандарта сжатия H.264 протокола потоковой передачи в режиме реального времени.