Лужайку у Белого дома в Вашингтоне оцепили из-за подозрительного автомобиля
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Вашингтон, 7 сентября. Секретная служба Соединенных Штатов Америки оцепила лужайку Белого дома из-за того, что неизвестный человек припарковал вблизи автомобиль. Об этом журналистам рассказала официальный представитель администрации президента США Сара Сандерс.
«Секретная служба проверяет подозрительный автомобиль на 17-й улице», — цитирует ее слова телеканал «360».
Напомним, ранее «Газета.ru» сообщила о том, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует встретиться с новым послом России в Вашингтоне Анатолием Антоновым.