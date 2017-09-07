Закрытые слушания с участием Трампа-младшего стартовали в Сенате США

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Вашингтон, 7 сентября. В юридическом комитете палаты представителей Конгресса США стартовали закрытые слушания с участием сына президента США Дональда Трампа – младшего в рамках расследования предполагаемых связей предвыборного штаба Трампа с Россией. Об этом сообщил председатель комитета республиканец Чак Грассли.

Данные слушания станут первой возможностью для юридического комитета допросить ближайшее окружение президента США о якобы имевшем место «вмешательстве РФ» в выборы 2016 года.

Стоит отметить, что изначально Трамп-младший был приглашен в Сенат Конгресса США для выступления на открытых слушаниях, однако позднее его юристы добились, чтобы слушание проходили в закрытом режиме. Перед началом слушаний Трампу-младшему предоставят возможность сделать открытое заявление, передает «Газета.ру».