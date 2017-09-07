Новый посол РФ в США передаст верительные грамоты Трампу в пятницу

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Вашингтон, 7 сентября. Новый посол Российской Федерации Анатолий Антонов вручит президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу верительные грамоты 8 сентября 2017 года. Об этом журналистам сообщила в четверг пресс-служба российского посольства в Вашингтоне.

Trump will meet new Russian Ambassador to the United States Anatoly Antonov tomorrow — Strategic Sentinel (@StratSentinel) September 7, 2017

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал о том, что российская сторона готовит иск к властям США из-за изъятия дипломатической собственности.