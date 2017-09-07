Сирия на пороге Дейр эз-Зора: блокада прорвана, каковы перспективы завершения борьбы с ИГ

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Накануне подразделения Сирийской арабской армии (САА) благодаря поддержке российских ВКС прорвали кольцо блокады боевиков «Исламского государства»* (запрещено в РФ) в северо-западных окрестностях Дейр эз-Зора. Районы этой части города находились в осаде около трех лет и регулярно подвергались обстрелам со стороны террористов. Мирные жители и гарнизон правительственных войск могли получать гумпомощь только по воздуху. Сегодня стало известно, что российская сторона в скором времени направит на северо-запад административного центра крупную гуманитарную колонну с медикаментами, питьевой водой, продуктами питания и другими предметами первой необходимости.

Владимир Путин назвал снятие блокады важнейшей «стратегической победой» над ИГИЛ*. По его словам, данная операция является ключевым шагом на пути к полному освобождению Сирии от террористов. Как передал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президент РФ в связи с этим направил Башару Асаду поздравительную телеграмму.

Тем не менее в провинции Дейр эз-Зор и ее столице по-прежнему дислоцируются значительные силы «Исламского государства». За последние несколько месяцев в данный регион были переброшены отряды группировки со всех частей не только САР, но и соседнего Ирака. Таким образом, террористы «Исламского государства» готовы к ожесточенному сопротивлению. Боевики намерены бросить все силы на защиту своего главного оплота, который, кроме того, является для них своего рода экономической столицей, поскольку в предместьях Дейр эз-Зора сконцентрированы крупнейшие в Сирии запасы нефти.

Каковы дальнейшие первостепенные задачи сирийских войск и ВКС РФ в рамках операции по освобождению провинции? Будет ли означать взятие Дейр эз-Зора окончание войны с ИГ* и завершение военной кампании российских сил в Сирии? Об этом читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад», военный эксперт Борис Рожин убежден, что следующей целью союзных сил будет деблокирование военной авиабазы к югу от Дейр эз-Зора, которая находится на осадном положении с декабря прошлого года. После этого правительственные военнослужащие должны будут зачистить от террористов ИГ кварталы внутри самого города.

«Сирийским военным придется приложить значительные усилия для того, чтобы полностью зачистить жилую застройку. Это подразумевает серьезные уличные бои. Помимо этого к ближайшим задачам также относится ликвидация группировки боевиков, которая находится к югу от Евфрата между Ресафой и Дейр эз-Зором. Их центр — город Маадан-Джадид. Этот контингент ИГ должен быть полностью уничтожен, чтобы войска Асада смогли целиком взять под контроль южный берег реки к востоку от Ракки».

Нелегко правительственным силам и российским ВКС придется и в борьбе с ИГИЛ к югу от административного центра провинции вдоль по течению Евфрата. В этом районе располагаются как минимум два крупных форпоста террористической организации — города Аль-Маядин и Абу Кемаль, подчеркивает военный эксперт.

«Далее необходимо развивать операцию в направлении Аль-Маядина и Абу Кемаля, который расположен на сирийско-иракской границе. Это позволит ликвидировать возможность трансфера боевиков из Ирака в Сирию и наоборот».

По мнению Бориса Рожина, на достижение этих задач у союзных сил уйдет много времени. При этом ряд серьезных трудностей и контратаки ИГИЛ в этот период неизбежны, так как боевики до последнего не откажутся от упорного сопротивления.

После того как главная задача сил РФ в САР — победа над терроризмом — будет выполнена, российская сторона сконцентрируется на процессе политического урегулирования и организации мирных переговоров между сторонами сирийского кризиса, считает эксперт.

«Будут вестись переговоры со спонсорами вооруженной оппозиции — с США, Саудовской Аравией и Турцией — о судьбе оппозиционных анклавов. Второй важный вопрос, который будет требовать решения, связан, конечно, с курдами. Россия в данном случае будет выступать гарантом соблюдения договоренностей, достигнутых участниками конфликта».

* Организация запрещена на территории РФ.