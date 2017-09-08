СМИ узнали о решении сооснователя «Наших» Якеменко баллотироваться в президенты России

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Москва, 7 сентября. Один из основателей молодежного движения «Наши» Борис Якеменко выразил желание баллотироваться в президенты России в 2018 году.

«Я считаю, что я могу много сделать для страны на этой должности»,— заявил Якеменко телеканалу «Дождь».

Основатель «Православного корпуса» движения «Наши» отметил, что его порадует и сам факт участия в президентских выборах. Он хочет узнать, сколько людей проголосовали бы за «обычного человека». Якеменко планирует объявить о решении участвовать в борьбе за пост главы государства перед официальным стартом предвыборной кампании.