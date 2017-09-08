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Минобороны рассказало, как российские спутники пережили мощную вспышку на Солнце
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    Минобороны рассказало, как российские спутники пережили мощную вспышку на Солнце

    0:00  8 Сентября 2017
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    Минобороны рассказало, как российские спутники пережили мощную вспышку на Солнце

    Москва, 7 сентября. Минобороны РФ сообщило, что мощная вспышка на Солнце никак не отразилась на работе российской орбитальной группировки. 

    «Мощная вспышка на Солнце, вызвавшая магнитную бурю на Земле, не оказала влияния на российскую орбитальную группировку и наземные системы управления космическими аппаратами Космических войск России», — сообщается на сайте военного ведомства.

    Минобороны рассказало, как российские спутники пережили мощную вспышку на Солнце

    Напомним, самая мощная за последние 12 лет вспышка на Солнце, зафиксированная 6 сентября, стала причиной ухудшения связи в Америке и Европе. Медики ранее предупредили, что она вызовет сильные магнитные бури. Поэтому людям со слабой сердечно-сосудистой системой необходимо в эти дни уделять больше внимания своему здоровью.

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    Автор: Борис Любимов
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