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Сирия, 7 сентября. Военные операции ВКС РФ в провинциях Дейр эз-Зор и Хама. Террористы казнили 12 мирных жителей в Киркуке в Ираке. В северной части Идлиба был уничтожен высокопоставленный командир «Джебхат Ан-Нусры»***, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: уничтожили несколько военных пикапов террористов ИГ* в окрестностях города Дейр эз-Зор; обеспечивали САА прикрытие с воздуха в районе города Акербат в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заняли населенные пункты Какаб Суид и Абу Дали западнее Акербата в провинции Хама.

«Исламское государство»: утратило несколько стратегических позиций недалеко от военной базы 137-й дивизии в Дейр эз-Зоре; казнило 12 мирных жителей в провинции Киркук в Ираке.

Сирийская свободная армия** (ССА): потеряла одного из командиров в провинции Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: лишилась высокопоставленного эмира в результате нападения неизвестных боевиков в северной части провинции Идлиб.

Курды: ведут бои с ИГ в квартале Аль-Фирдоус в городе Ракка.

Международная коалиция: уничтожила восемь боевиков, а также несколько огневых позиций ИГ в Ракке.

Провинция Дейр эз-Зор

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке проправительственных ополченческих отрядов и российской авиации продвинулась в районе административного центра провинции. По данным агентства новостей Al Masdar News, силы САР взяли под контроль несколько стратегических позиций недалеко от военной базы 137-й дивизии, тем самым достигнув населенного пункта Айяш впервые с 2015-го года. По словам военных источников AMN, сирийские войска заняли не менее 10 квадратных километров территорий к северу и югу от линии снабжения, обезопасив маршрут. В данный момент САА и ее союзники пытаются прорвать кольцо блокады «Исламского государства»* вокруг военной авиабазы Дейр эз-Зора. Напомним, данные территории отрезаны от города с января этого года, после того как боевикам ИГ удалось разделить анклав САА на две части.

Тем временем ВКС РФ продолжают проводить боевые вылеты на окраинах столицы провинции, уничтожая опорные пункты террористической группировки. Согласно данным AMN, ударами российских военных самолетов были ликвидированы несколько военных автомобилей ИГ, на которых террористы пытались бежать с поля боя.

Провинция Даръа

В районе магистрали Аль-Джиза — Аль-Масифра был уничтожен один из командиров антиправительственной группировки «свободной армии» (ССА) «Шабаб Ас-Сунна» по имени Абу Убейд, передает военный источник в социальной сети Twitter (TNTranslations). Данная организация также сотрудничает с самым радикальным формированием вооруженной оппозиции — «Джебхат Ан-Нусрой»*. Подробности инцидента выясняются. Напомним, на юго-западе региона в последнее время обострился конфликт между исламистами «умеренной оппозиции» и террористами «Джейш Халид ибн Аль-Валид», присягнувшими на верность «Исламскому государству».

Провинция Идлиб

Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что в северной части провинции недалеко от сирийско-турецкой границы был ликвидирован один из высокопоставленных командиров террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Фатх Аш-Шам»*. Группа неизвестных боевиков открыла огонь по автомобилю, в котором находился эмир Абу Насиба Аль-Туниси. Атака произошла на шоссе между населенными пунктами дороге Харем и Салькин. На данный момент ни одно из антиправительственных формирований не взяло на себя ответственность за нападение. Тем не менее местные активисты утверждают, что нападавшие принадлежали к числу исламистов «Ахрар Аш-Шам», которые противостоят «Тахрир Аш-Шам» в регионе.

Радикалы группировки «Лива Ахрар Кафрума», входящей в состав Сирийской свободной армии (ССА), объявили о присоединении к так называемой Объединенной Сирийской Армии, командование которой намерено консолидировать все силы вооруженной оппозиции. Об этом сообщает Twitter-канал (badly_xeroxed).

Провинция Ракка

Сирийская демократическая армия**** (SDF) продолжает развивать наступление в городе Ракка в рамках завершающего этапа военной кампании «Гнев Ефрата». Согласно информации военного источника в сети Twitter (Raqqa_SL), в данный момент ожесточенные бои разворачиваются в квартале Аль-Фирдоус. Боевые вылеты ВВС западной коалиции способствуют продвижению курдских подразделений. Так, в результате воздушных атак антитеррористического альянса на юге Ракки как минимум восемь боевиков ИГ, а также несколько огневых позиций «Исламского государства» были уничтожены, сообщает Twitter-канал (CENTCOM). Однако необходимо напомнить, что под удары коалиционной авиации зачастую попадают не столько военные объекты радикалов террористической группировки, сколько мирные жители административного центра региона.

Провинция Хама

Военный источник в Twitter (C_Military1) сообщает о том, что Сирийской арабской армии (САА) и ополченцам-шиитам удалось занять населенные пункты Какаб Суид и Абу Дали, расположенные к западу от ключевого города Акербат на востоке провинции. Значительную поддержку союзным войскам оказали российские ВКС, обеспечившие правительственным силам прикрытие с воздуха. Напомним, подразделения армии САР планируют разбить анклав «Исламского государства», сформировавшийся в районе Акербата, на две части.

Ирак

Террористы «Исламского государства» устроили показательную казнь в провинции Киркук. 12 человек из числа мирных жителей были расстреляны радикалами. Об этом сообщает новостной портал Iraqi News. О характере обвинений, предъявленных казненным лицам так называемым шариатским судом ИГИЛ*, пока ничего не известно. Напомним, правительственные вооруженные силы совместно с отрядами «Хашд Аш-Шааби» в скором времени готовятся начать полномасштабное наступление на позиции ИГИЛ в городе Хавиджа. В преддверии наземной атаки иракские ВВС проводят боевые вылеты в районах, находящихся в оккупации ИГИЛовцев.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)