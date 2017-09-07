Учитель ответил на «провокационные» сообщения о замене Михалкова в Фонде кино

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Москва, 7 сентября. Режиссер Алексей Учитель прокомментировал сообщения СМИ о том, что он может заменить Никиту Михалкова в попечительском совете Фонда кино. По мнению постановщика, эти публикации являются «уткой и провокацией.

«Это утка и провокация, я не знаю, с какой это делается целью, возможно, кто-то хочет нас рассорить с Михалковым», — сказал он ТАСС.

Учитель также назвал Михалкова «выдающимся режиссером» и выразил уверенность, что мнение коллеги очень важно для Фонда кино.

Ранее Газета.Ру сообщила со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, о возможном назначении Учителя в попечительском совете. Официальных комментариев от Фонда кино на этот счет не поступало. Некоторые из собеседников издания связывают эти данные с рабочей встречей режиссера с министром культуры Владимиром Мединским.