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Учитель ответил на «провокационные» сообщения о замене Михалкова в Фонде кино
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    Учитель ответил на «провокационные» сообщения о замене Михалкова в Фонде кино

    21:00  7 Сентября 2017
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    Учитель ответил на "провокационные" сообщения о замене Михалкова в Фонде кино

    Москва, 7 сентября. Режиссер Алексей Учитель прокомментировал сообщения СМИ о том, что он может заменить Никиту Михалкова в попечительском совете Фонда кино. По мнению постановщика, эти публикации являются «уткой и провокацией.

    «Это утка и провокация, я не знаю, с какой это делается целью, возможно, кто-то хочет нас рассорить с Михалковым», — сказал он ТАСС.

    Учитель также назвал Михалкова «выдающимся режиссером» и выразил уверенность, что мнение коллеги очень важно для Фонда кино.

    Учитель ответил на "провокационные" сообщения о замене Михалкова в Фонде кино

    Ранее Газета.Ру сообщила со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, о возможном назначении Учителя в попечительском совете. Официальных комментариев от Фонда кино на этот счет не поступало. Некоторые из собеседников издания связывают эти данные с рабочей встречей режиссера с министром культуры Владимиром Мединским.

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    Автор: Борис Любимов
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