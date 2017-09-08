Бизнес вандалов: как мужик на стремянке лишил Украину «наследия Майдана»

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Магазин «Эмпориум» в центре Киева пал очередной жертвой «активистов». Нельзя сказать, что пал он смертью храбрых.

«Провокация…прихожу я на работу… а там какой-то непонятный мужик встал на стремянку и моет наш фасад», — сказал владелец заведения, слова которого цитирует интернет-издание «Страна».

Салон мебели,на фасаде которого уничтожили граффити,закрылся.Владелец магазина каже,що рисунки стёрли провокаторы,но САМ руководил процессом pic.twitter.com/YVXwE5pZ3D — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) September 3, 2017

Орлеанская дева и «Грушевский вандал»

Действительно, необычный мужчина. Что заставляет его бесплатно работать? Наверное, подобно Жанне Д`Арк, он слышит голоса: «Ступай на Грушевского… увидишь дом с кровавым Кобзарем и Лесей Украинкой…крась фасад! Крась фасад! Крась, крась...!»

Загадка: а что еще роднит Орлеанскую деву и «Грушевского вандала»? Ответ: костер. Патриоты Франции соорудили его для Жанны Д`Арк после скорого суда. Украинским патриотам нельзя было терять время на правосудие. Это был особенный день.

Третье сентября, день прощанья, день когда горят костры...

Первым делом борцы за культурное наследие восстановили архитектурный комплекс «Горящие шины революции».

В центре Киева разгромили магазин,с фасада которого были стёрты граффити времён "майдана" pic.twitter.com/oAaGIN5Ae9 — ПРАВДИВАЯ ПРАВДА (@Pravdiva_pravda) September 3, 2017

Затем началась кровавая расправа.

Владельцы магазина неосмотрительно смыли со стен граффити времен майдана. pic.twitter.com/N72LGeVPRZ — Маня Папироскина (@Marfacigareta) September 3, 2017

Патриоты пообещали не сдаваться, добавив немного революционной эротики. А что здесь такого? Искусство должно быть ближе к народу!

Руки прочь от граффити времён майдана! pic.twitter.com/KKqMDqimTo — Голос Мордора (@spacelordrock) September 4, 2017

В назидание рекомендовали «вандалу» не повторять свой низкий поступок.

Злоумышленник вину осознал и поспешил удалиться вместе с мебелью.

После скандала с граффити магазин "Эмпориум" съезжает с Грушевского - https://t.co/TE4FQm5w3K pic.twitter.com/Y8hhBGVACl — Четвертая Власть (@vlada_io) September 4, 2017

Кому на Украине закон писан?

Волну народного гнева ловко подхватил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Оказалось, что граффити на стене магазина Грушевского — объект культурного наследия. А это значит… уголовное дело!

Производство открыто по статье 298 УК Украины: «Уничтожение или порча памятников истории и культуры». Максимальное наказание — три года лишения свободы. Так-то.

В Киеве возбудили дело не из-за разгромленного магазина, а из-за уничтоженных граффити https://t.co/uh2OMsJ3xO pic.twitter.com/miYpnXJSBk — RT на русском (@RT_russian) September 3, 2017

Господин Луценко был как всегда справедлив и непредвзят. В конце своего поста на Facebook он пообещал, что «бизнес вандалов тщательно проверят все государственные контролирующие органы».

Очень интересное заявление. Всего восемь слов, а столько юридических косяков! У прокуратуры Украины давно забрали функцию общего надзора. И ни один из «государственных контролирующих органов» не подчинен прокуратуре. На каком же основании [не имеющий юридического образования] Юрий Витальевич обещает натравить на магазин всех этих добрых людей?

Заметим также, что на Украине в усеченном виде продолжает действовать мораторий на проверки бизнеса. Поэтому, как сказал бы классик, проверять бизнес в Киеве сегодня могут не только лишь все…

И главный вопрос: в каком вообще законе покраска собственного фасада является основанием для проверки?

Даже если стать на позицию Луценко (мягко говоря, бредовую), что речь идет об уничтожении памятника культурного наследия. Является ли это основанием для проверки налоговых органов? Нет. Антимонопольного комитета? Нет. Защиты прав потребителей? Нет. Возможно, этой ситуацией должны заинтересоваться пожарные? Возможно. Но исключительно с точки зрения горящих шин.

Владелец салона мебели "Эмпориум" сообщил о закрытии магазина после скандала с граффити и погрома https://t.co/8hw6kgsp27 pic.twitter.com/P8uTxeb503 — Дмитрий Стратулат (@Dmitriy62248938) September 4, 2017

Но кому какое дело до закона? Закон, как известно, не всем, так скажем, писан. Это подметил еще древний китайский мыслитель Шан Ян, правитель области Шан.

Дал добро и украинский мудрец Вятрович, по долгу службы ответственный за украинскую «историческую память».

Вятрович утверждает, что уничтожение граффити является актом вандализма. https://t.co/sOTAHjAkAk — СТРАНА.ua (@stranaua) September 3, 2017

Добавим, что журналист Юрий Ткачев не поленился заглянуть в нормативный акт, в котором к объектам культурного наследия Украины якобы отнесено закрашенное граффити. И чудо! Нет там никаких упоминаний о граффити на Грушевского. Но это пустяк. Это лишь в продолжение темы о законах и мудрецах.

Минутка ностальгии по «злочынной владе»

Однажды в Одессе приключилась таинственная история. Неустановленные лица (я бы проверил мужика со стремянкой) под покровом ночи покрасили нижнюю часть Воронцовской колоннады (известный символ города) в светло синий цвет.

Получилось красиво, но незаконно. По паспорту бельведеру полагалось быть белым, желтым или светло-зеленым. Несколько дней спустя колоннада вновь побелела. И удивляться тут нечему: режим тирана Януковича был беспощаден…

Все изменила «революция гидности». Власть дрогнула, радикалы обрадовались. Когда «активисты» пришли за Лениным — Янукович молчал. А когда они пришли за Януковичем — Виктора Федоровича уже и след простыл. На прежнем месте удобно уселся Джо Байден.