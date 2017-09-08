Сирия: промышленники рассказали ФАН о том, как Россия поддерживает экономику САР

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Государственный сектор является одним из наиболее продуктивных секторов экономики Сирийской Арабской Республики. Он состоит из нефтяной, нефтеперерабатывающей, машиностроительной, текстильной, газодобывающей и многих других отраслей промышленности. На его долю приходилась большая часть ВВП страны. 8 госучреждений и 93 государственные компании присутствовали как на местном, так и на внешнем рынке, что позволило экономике Сирии стань одной из самых динамично развивающихся на Ближнем Востоке.

Однако сейчас, после семи лет войны,Сирия находится в чрезвычайно трудном положении. Из-за преступных действий боевиков различных вооруженных формирований, в том числе, и «Исламского государства»* (запрещено в РФ) 19 государственных компаний прекратили свое существование. Из-за значительных разрушений жилой застройки и инфраструктуры, которые произошли в результате боевых действий, экономический ущерб, нанесенный Сирии, составляет миллиарды сирийских лир. Война негативно сказалась и на простых сирийских гражданах. Цены на аренду жилья и самые необходимые продукты поднялись в разы, а заработная плата даже государственных работников значительно снизилась.

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии провел опрос сирийских промышленников о состоянии экономики после семи лет войны, а также о важности сотрудничества с Россией по развитию промышленного сектора и восстановлению экономики Сирии.

Президент одной из компаний рассказал ФАН, что сейчас в сфере промышленности всё намного лучше, чем было раньше: в прошлом производители столкнулись с множеством трудностей, отсутствием базовых компонентов и запчастей. Тем не менее, по сравнению с 2016 годом, ситуация в Сирии заметно улучшилась. Собеседник ФАН отметил, что этому поспособствовало несколько постановлений, которые приняло государство для поддержания производства и стимулирования его развития, а также восстановление промышленности на территориях, некогда подконтрольных боевикам.

«Правительство Сирии стало уделять больше внимания производствам, которые являются важными стимуляторами роста экономики страны. Производство поможет поднять страну заново ее отстроить. Все на данный момент хорошо, и мы верим, что дальше все будет становиться только лучше».

По мнению сирийского промышленника, Россия может очень помочь сирийскому производственному сектору во многом:

«На данный момент у нас большой обвал в сфере IT. Как я сам видел в других странах, Россия имеет очень хороший IT-продукт и многолетний опыт разработок технологий. Конечно же, есть еще российская пшеница, которая известна во всем мире. Мы смотрим на Россию как на дружественную страну, сирийские товары пользуются большим спросом в России. Мы бы очень хотели, чтобы российская продукция также имела популярность в Сирии, и чтобы их было намного больше. И, если Россия откроет нам все двери, то это будет и впрямь большая поддержка сирийского производства».

Али Шех, владелец фирмы «Аль Ахлям», также рассказал корреспонденту ФАН, что после семи лет войны производство в Сирии наконец-то начало расти и расширяться:

«В нашей стране видны перемены к лучшему. Раньше у меня были некоторые сложности, но на данный момент это все в прошлом. Раньше было трудно из-за присутствия вооруженных группировок, мы потеряли большую часть наших производств и были вынуждены бежать, но, слава Аллаху, теперь ситуация улучшилась. Нам бы помогло присутствие торгового обмена с Россией».

Начальник финансов в одной из сирийских компаний Мухаммад Ясин, что за семь лет войны Сирия сильно отстала в экономическом плане, так как имела множество преград для развития:

«Одой из преград была блокада, мы старались, как могли, не бросать производство. Конечно же, множество производств вынуждены были закрыться, бизнесмены бежали, заводы были разрушены. Мы же пытались изо всех сил сохранить и поддерживать производство, и у нас это получилось».

Мухаммад так же отметил, что сейчас ситуация в Сирии намного лучше и позитивнее:

«Все идет к еще большему улучшению. На данный момент любое государство может как поспособствовать, так и помешать развитию экономики Сирии. Мы, как производители, можем получить пользу от экономической поддержки РФ во многих аспектах, будет ли это экспорт нашей продукции в Россию или импорт сырья, открытие торговли на территории Российской Федерации или же кто-то из России захочет выйти на сирийский рынок».

Собеседник ФАН отметил, что, если в будущем будут упрощены процедуры экспорта и на импорта между Россией и Сирией, это поможет сирийским производителям и стране, в целом, стать более сильными.

* Организация запрещена на территории РФ.