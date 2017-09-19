Сирия: артиллеристы САА благодарят Россию за помощь в борьбе с терроризмом

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С тех пор как Воздушно-космические силы России приступили к выполнению поставленных задач в Сирии, правительственным войскам удалось достичь множества успехов на театре военных действий. Поддержка российской авиации способствовала деятельности сирийских наземных сил в войне с международным терроризмом, что позволило переломить ситуацию в пользу войск Башара Асада, освободив от боевиков многие районы Сирийской Арабской Республики.

Солдат сирийской правительственной армии Уафик Шалаби рассказал Федеральному агентству новостей (ФАН) о том, что правительственные войска активно используют российское вооружение, в том числе, и ракетные комплексы.

«Когда российские ВКС включились в разрешение сирийского конфликта и стали действовать совместно с сирийскими военно-воздушными силами, современная и удивительная техника из России избавила сирийских летчиков от тяжелого бремени».

Уафик Шалаби — специалист по запуску ракет с ракетного комплекса «Точка-У» российского производства. Задача его подразделения — помогать силам пехоты сирийской армии на поле боя:

«Конечно же, тяжелая артиллерия доказала свою стойкость в войне в Сирии, это очень мощное и точное оружие, оружие, которое помогло работе САА в продвижении на поле боя в наступлении и обеспечило победу на многих фронтах».

Успехи в борьбе против бывших проамериканских группировок, которые не признают режим прекращения огня и продолжают противостоять силам Башара Асада, в провинции Эс-Сувейда, по мнению Шалаби — заслуга российского вооружения:

«Как вы могли заметить, в последнее время сирийские правительственные войска сильно продвинулись, и это во многом благодаря тяжелой артиллерии».

Однако сириец отмечает, что в службе артиллериста есть определенные сложности:

«Особенно играет роль погода, перепады температуры между зимой и летом. Однако важность нашей работы заставляет нас быть готовыми 24 часа в сутки. Мы отвечаем за очень важное оружие, на нас всегда лежит ответственность, так как в любой момент мы должны быть готовы к работе. Как я уже сказал, артиллерия помогает пехоте. Если пехота САА не может продвинуться на каком-нибудь участке фронта, то в бой вступаем мы».

Шалаби также рассказал, что именно ему нравится в российском ракетном комплексе:

«Во-первых, хотелось бы отметить дальность: мы можем стрелять как близко, так и далеко. Во-вторых, высокую точность этого оружия: это оружие способно уничтожить цель любого размера».

По словам сирийского артиллериста, российские ракетные комплексы выполняют более половины всей работы:

«Более 50% исхода боя решает артиллерия. Война, которая на данный момент проходит на территории Сирии, — не просто война между двумя странами, здесь замешаны интересы 83 государств. Все границы полностью открыты. Однако наше оружие способно не только запускать ракеты в неподвижные объекты, а с таким же успехом поражать даже подвижные цели, например, группу боевиков во время ее передвижения. Таким образам, наша тяжелая артиллерия является незаменимой частью каждого сражения».

Шалаби искренне благодарен России за ту поддержку, которая она оказывает сирийскому народу: