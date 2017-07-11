Мантуров объяснил иск Siemens по Крыму давлением «из-за океана»

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Екатеринбург, 11 июля. Россия обеспечила юридическую корректность при использовании технологий Siemens в производстве газовых турбин для ТЭС в Крыму, однако немецкая компания была вынуждена обратиться в суд под давлением «старшего брата из-за океана». Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Он пояснил, что газовые турбины обладают российским сертификатом, так как были модернизированы в России, однако компания Siemens была вынуждена обратиться в суд под давлением Запада.

«Они вынуждены это делать, на них давит «старший брат» из-за океана», — сказал Мантуров в интервью ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что Россия поставила в Крым турбины немецкой Siemens, несмотря на санкции Евросоюза. Позднее стало известно, что компания Siemens подала иск в Арбитражный суд Москвы против трех российских компаний.