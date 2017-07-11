СПЧ при президенте России просит освободить осужденного инвалида-колясочника

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Москва, 11 июля. Совет по правам человека при президенте РФ призвал суд как можно скорее освободить инвалида-колясочника Антона Мамаева, который был осужден на 4,5 года колонии за разбой.

«Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека настаивает на скорейшем освобождении по болезни осужденного Антона Мамаева», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте правозащитной организации.

Представители СПЧ отметили, что болезнь Мамаева прогрессирует. С каждым годом он все больше теряет контроль над собственным телом. Уже сейчас подсудимый не может даже перевернуться на бок без посторонней помощи.

Напомним, что 28-летний Антон Мамаев, у которого атрофированы все мышцы, был признан виновным в разбое и похищении мотороллера. После этого его поместили в СИЗО «Матросская тишина», где он пробыл больше недели.