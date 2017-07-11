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Кержаков стал фигурантом административного дела за рыбалку в Карелии
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    Кержаков стал фигурантом административного дела за рыбалку в Карелии

    18:37  11 Июля 2017
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    Кержаков стал фигурантом административного дела за рыбалку в Карелии

    Петрозаводск, 11 июля. Росрыболовство возбудило административное дело в отношении известного российского футболиста Александра Кержакова после его рыбалки в Карелии. 

    Ранее игрок петербургского «Зенита» выложил в Instagram фотографию с рыбалки, на которой он позирует с четырьмя пойманными лососями. Отметим, что озерные лососи занесены в Красную книгу. Их вылов запрещен на территории Карелии. Теперь футболисту грозит штраф в размере 2-5 тыс. рублей с конфискацией лодки и средств вылова рыбы.

    Административное дело возбуждено по статье «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира». 

    «В настоящее время возбуждено дело об административном правонарушении, проводится административное расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего», — пояснил ТАСС представитель Северо-Западного управления Росрыболовства.

     

    Рука-лосось ???????????????? #рыбалка #отдых #карелия #fishing #россия #happy

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    Автор: Геннадий Плющев
    #кержаков
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