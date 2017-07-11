Мантуров не исключает повышение налога на «роскошные» автомобили

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Екатеринбург, 11 июля. В России может быть повышен налог на автомобили стоимость, которых превышает три миллиона рублей. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе международной выставки «Иннопром-2017» в Екатеринбурге.

Он пояснил, что в настоящее время Минпромторг обсуждает с Минфином вопрос о пересмотре минимальной стоимости люксовых автомобилей, с которых взимается «налог на роскошь», если министерства придут к взаимопониманию, то дано решение будет принято в ближайшее время.

Стоит отметить, что согласно поправкам в Налоговый кодекс РФ, которые были приняты в 2013 году, владельцы автомобилей, стоимость которых превышает три миллиона рублей должны платить транспортный налог с учетом повышающих коэффициентов. Так, для автомобиля стоимостью 3-5 миллионов рублей действует коэффициент 1,1. Самый высокий коэффициент (3) применяется для автомобилей стоимостью от 15 миллионов рублей.