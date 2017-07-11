ЦБ объяснил причины оттока капитала из России погашением банками внешних долгов

В Избранное

Москва, 11 июля. В Центробанке России объяснили увеличение чистого оттока капитала из страны в 1,7 раза.

Чистый отток капитала из России с начала года составил 14,7 миллиарда долларов. Этот показатель 1,7 раза соответствующего периода прошлого года, подтвердили в ЦБ.

В Банке России объяснили, что определяющее влияние на эти показатели оказали операции банковского сектора, связанные с поступлением средств на счета клиентов-резидентов в начале года. Также этот рост связан с интенсивным погашением банками своих внешних долговых обязательств.

Отмечается, что другие секторы в условиях восстановления экономической активности страны, наоборот, выступили нетто-импортерами иностранного капитала.

Ранее отмечалось, что в России наблюдается отток иностранных капиталов. Однако при подробном изучении вопроса выяснилось, что с российского рынка спешно уходят те финансовые игроки, кто делал ставку не на постоянную работу, а на разовую крупную прибыль после отмены антироссийских санкций.