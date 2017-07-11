США подписали соглашение с Катаром по борьбе со спонсорами террористов

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Доха, 11 июля. Власти США подписали соглашение с Катаром по борьбе с финансированием терроризма. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

«Сегодня Катар является первой страной, подписавшей соглашение с Соединёнными Штатами, и мы призываем остальные государства, принимающие участие в блокаде Катара, присоединиться к меморандуму», — цитирует главу катарского МИД телеканал Al Jazeera.

Напомним, что ранее ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет и ряд других арабских стран объявили о дипломатическом и торговом бойкоте Катара, обвинив страну в финансировании терроризма.