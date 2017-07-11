Сирия надеется на ВКС РФ: террористов ИГИЛ выбивают из-под земли в районе Акербата

В Избранное

Российские ВКС продолжают оказывать помощь проправительственным силам по уничтожению тыловых коммуникации террористов в районе Акербата. На прошлой неделе российские стратегические ракетоносцы Ту-95 МС уничтожили ракетами Х-101 склады и командный пункт боевиков «Исламского государства»* (запрещено в РФ).

Хасан Джурани, который командует взводом в этом наступлении, рассказал СМИ, что одна из сложностей наступления на Акербат заключается в подземных тоннелях, которые активно используют террористы. Политический аналитик, эксперт Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), что это не является самой большой проблемой в этом наступлении:

«Сирийская армия и ВКС РФ знают, где располагаются все эти подземные тоннели. Поэтому такие мощные ракеты и применяются для атаки по вроде бы не совсем крупным частям боевиков. Эти атаки ведутся для того, чтобы в том числе разрушить подземные сооружения. Не так давно и американцы в Афганистане сбрасывали крупную бомбу для тех же целей — разрушить подземные города боевиков. Здесь, я думаю, большой проблемы не существует, главная проблема — в большом количестве живой силы».

Сейчас в районе Акербата насчитывается до пяти тысяч боевиков, причем большая часть — это хорошо подготовленные силы «Исламского государства» (запрещено в РФ), вышедшие из осаждаемой Ракки. Они имеют серьезную боевую подготовку, опыт, американское вооружение и развитые тыловые коммуникации. Все это создает угрозу того, что рано или поздно террористам станет не выгодно сидеть на месте и они, покинув свой форпост, начнут прорыв, воспользовавшись слабыми местами фронта к северо-западу от Пальмиры. Причем численность боевиков только увеличивается:

«Мосул пал. И встает вопрос: а куда пойдут те боевики «Исламского государства» (запрещено в РФ), которым удалось высвободиться. Вряд ли они снова будут бороться за Мосул, но то, что они пойдут в те районы, где у них есть шансы закрепиться и атаковать — это точно. Поэтому в наступлении на Акербат проще не будет, будет только сложнее».

На данный момент взятие Акербата проводится сразу по трем направлениям: головное наступление САА и проправительственных группировок от Саламии при поддержке ВКС РФ, продвижение на юг с восточной стороны от Акербата для разрыва тыловых коммуникаций и продвижение на юг группировки от Итрии и Ресафы для вероятного создания котла. Однако наступления идут крайне медленно, и главной причиной этого является низкая боеспособность проправительственных сил, действующих на этих направлениях:

Эксперт отметил, что переброска туда более боеспособных частей, конечно же, стоит, но вряд ли сирийское командование перебросит под Акербат, например, элитное подразделение «Силы Тигра», которое держит важные районы в направлении Ракки.

«Получается некий кризис, тупик, но из которого нужно выходить, понимая, что сегодня очень важно захватить Акербат. Нужно и как можно скорее продвигаться на Дейр эз-Зор по всей ширине фронта. Невозможно будет наступать на Дейр эз-Зор только в районе сирийско-иракской границы. Нужно понимать, и что силы«ИГИЛ»* (запрещено в РФ) в районе Акербата могут еще увеличиться за счет поступления людей из Мосула, и идут люди достаточно обученные».

Со стороны же Сирийской Арабской Армии, по словам нашего собеседника, на направление Акербата стянуты не только какие-то готовые военные силы, но и люди, которых можно назвать ополчением, боеспособность которых не очень высока. По мнению Евгения Валяева, логично в этой ситуации было бы воспользоваться перемирием на юго-востоке и бросить силы из зоны деэскалации на Акербат, но в зонах, которые сейчас установились как «мирные», все равно продолжаются боестолкновения. И если Башар Асад уведет из зоны деэскалации свои подразделения, то фактически эти районы будут отданы либо сирийской оппозиции, либо «Армии Ислама», либо другим подразделениям, которые достаточно воинственно настроены против сирийского правительства.

«Вполне вероятно, что Дамаск рассчитывает решить эту проблему с помощью российских ВКС».

Но если «игиловцы» из Акербата начнут массовое наступление — это станет большой проблемой в первую очередь для правительства Башара Асада:

«Начать они его могут как с нападения на Пальмиру, так и с захвата «дороги жизни», могут пойти в сторону Ливана. То есть тут нужно иметь в виду, что идут три направления, а сил в этом районе у сирийской арабской армии в этом районе нет».

* Организация запрещена на территории РФ.