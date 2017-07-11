Ирак: победа над ИГ в Мосуле не означает окончания конфликта в городе

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Мосул, 11 июля. В ООН заявили, что освобожденный от «Исламского государства»* город Мосул все еще не может принять иракских беженцев.

Представители ООН отметили, что тысячи мирных жителей не могут вернуться в свои дома во втором по величине городе Ирака. Многие здания превратились в руины, в Мосуле нет электричества и воды, разрушена система здравоохранения, городские улицы заминированы боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Подконтрольное «Халифату» информационное агентство сообщило, что несколько игиловцев все еще скрываются в Мосуле и готовы выполнить ряд террористических актов, включая самоподрывы в людных местах.

* Организация запрещена на территории РФ.