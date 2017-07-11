Киев пытается отгородиться от России «новым железным занавесом» — МИД РФ

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Москва, 11 июля. Киев готов выстроить новый железный занавес лишь бы не допустить нормального человеческого и родственного общения граждан России и Украины. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России.

«Киев продолжает упорно гнуть порочную линию на разрыв контактов для миллионов граждан двух стран», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что данная инициатива является попыткой Киева отгородиться «новой Берлинской стеной», что вызывает разочарование.

Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что с 1 января 2018 года Киев вводит для граждан России предварительную электронную регистрацию. С 2018 года каждый гражданин РФ, который желает посетить Украину должен будет заранее зарегистрироваться, а также предоставить в МИД свои данные.