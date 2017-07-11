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Сирия: в Совфеде рассказали, что будет с «Исламским государством» после ликвидации аль-Багдади
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    Сирия: в Совфеде рассказали, что будет с «Исламским государством» после ликвидации аль-Багдади

    18:47  11 Июля 2017
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    Сирия: в Совфеде рассказали, что будет с «Исламским государством» после смерти аль-Багдади

    Сегодня боевики «Исламского государства»* (террористическая организация, запрещенная в России) подтвердили гибель своего главаря Абу Бакра аль-Багдади.

    Аффилированные с террористами интернет-источники заявляют, что в самое ближайшее время будет обнародовано имя приемника самопровозглашенного халифа. Пока большинство экспертов сходятся во мнении, что наиболее вероятным «наследником» аль-Багдади является или «военный министр» ИГ* Ийяд аль-Обайди, или глава службы безопасности террористов Айяд аль-Джумайли. Оба боевика являются бывшими офицерами армии Ирака.

    Сетевая структура

    В любом случае, смерть так называемого халифа ИГ еще не означает крах всей организации, отмечает зампред комитета по международным делам Совфеда РФ Андрей Климов.

    «Беда в том, что организации вроде того же «Исламского государства» или «Аль-Каиды»* (обе запрещены в РФ — прим. ФАН) не имеют единого центра управления. В них есть руководители — сами террористы называют их «моральными лидерами». В них есть определенные специалисты — как правило, выходцы из спеwслужб Ирака и других ближневосточных государств. Тем не менее такой иерархии, такой властной вертикали, которая есть в нормальном государстве, в ИГ нет. Потому с такими сетевыми организациями очень сложно бороться и очень сложно их уничтожать. Они — как сорняки. Вроде ты вырвал стебель, но под ним корень, и от него дальше идут все новые и новые ответвления», — приводит свою точку зрения сенатор.

    Абу Бакр Аль-Багдади

    Споры международного терроризма

    Конечно, гибель Абу Бакра аль-Багдади ослабляет ИГ. «Тем не менее было бы очень наивно, говорить о том, что это крупная победа и после нее все будет хорошо. ИГ мечет свои споры по всему миру, не только в Сирии. Последние события (бои на острове Минданао — прим. ФАН) показали, что эти споры уже взошли на Филиппинах. Они также есть в Ливии, Афганистане и Бангладеш», — поясняет Андрей Климов.

    «Конечно, главарей ИГ следует уничтожать — и не только главарей, но всех, кто причастен к кровавым злодеяниям данной организации. Тем не менее наши ВКС РФ должны настроиться на серьезную, длинную и иногда очень опасную работу. К сожалению, смерть аль-Багдади не станет окончанием ИГ, как когда-то не стало окончанием «Аль-Каиды» предположительное уничтожение Усамы бен Ладена», — подводит итог сенатор.

    Андрей Климов

    Смерть халифа

    Обстоятельства, при которых аль-Багдади погиб, в ИГ не разглашают. Однако в средине июня об уничтожении главаря террористов в ходе успешного авиаудара сообщили в Минобороны РФ. По данным российского военного ведомства, аль-Багдади был ликвидирован 28 мая в районе сирийской Ракки. Тогда российские самолеты разбомбили место встречи главарей «Исламского государства».

    Кроме того, в конце июня иранская телерадиовещательная корпорация IRIB опубликовало фотографии, которые также, как кажется, подтверждают гибель аль-Багдади. На сайте телеканала было выложена четыре снимка: прижизненные фотографии самопровозглашенного халифа и кадры с изображением убитого мужчины, похожего на лидера ИГ.

    В свою очередь, Пентагон факт смерти аль-Багдади пока не подтверждает. Сегодня военное командование сил Международной коалиции в Сирии заявило, что не располагает данными на этот счет. Тем не менее там также надеются, что лидер террористов на самом деле мертв и советуют ИГ подумать о преемнике "халифа".

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Иван Верихов
    #сирия #вкс рф #исламское государство #климов #аль-багдади #совфед
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