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Сирия под химическим ударом: боевики получают химоружие от стран Запада и готовы нанести удар
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    Сирия под химическим ударом: боевики получают химоружие от стран Запада и готовы нанести удар

    18:36  11 Июля 2017
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    Сирия под химическим ударом: боевики получают химоружие от стран Запада и готовы нанести удар

    Дамаск, 11 июля. На фоне перемирия в Сирии, боевики вооруженной оппозиции не оставляют своих попыток дестабилизировать обстановку в арабской республике. Одним из главных методов для атак на правительство Башара Асада были выбраны обвинения в использовании химического оружия. Однако последние находки в освобожденных кварталах Дамаска показывают, что боевики сами используют химоружие, чтобы обвинить в этом сирийскую армию.

    Как Запад поставляет боевикам в Сирию все необходимое для производства химического оружия – в материале Федерального агентства новостей (ФАН)

    Канистры из Дамаска

    Новые доказательства того, что боевики вооруженной оппозиции готовят провокации с применением химического оружия, были обнаружены в Дамаске. Корреспондентам Федерального агентства новостей удалось принять участие в зачистке и обнаружении запасов боевых химических веществ.

    Сирия под химическим ударом: боевики получают химоружие от стран Запада и готовы нанести удар

    Солдаты сирийской армии после освобождения нескольких районов от террористов на востоке Дамаска обнаружили богатые запасы химического оружия и производных компонентов. Как показала экспертиза, часть из обнаруженного арсенала уже была использована против сирийской армии в Дамаске. Но самое главное – эти реактивы были произведены не в Сирии, а в Соединенных Штатах.

    «Эти химические вещества сделаны в США. На бочках есть надпись UN 3082. Из них террористы готовили токсичные газы, которыми пользовались против САА и мирных жителей», — пояснил корреспонденту ФАН военный источник.

    Отметим, что маркировка, которую обнаружили солдаты сирийской армии, прямо заявляет о западном «следе» в скандале с химоружием в Сирии. Номер UN или UN-идентификатор – это набор четырёхзначных чисел, позволяющих определить опасность вещества, определенный экспертами ООН.  А маркировка UN 3082 – это специальная отметка, которую ставят на жидкие химические вещества, опасные для окружающей среды.

    Сирийцы химоружия не знали

    Чтобы прояснить все вопросы, связанные с химическим оружием, специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии встретился с военным экспертом, полковником запаса Сирийской арабской армии (САА) Марваном Аль-Ашкаром. Эксперт рассказал, что химическое оружие для сирийской армии – продукт не просто экзотичный, но и практически неизвестный: за все 40 лет службы, офицеры САА не учились и не учили солдат пользоваться химоружием.

    «Власти Сирии согласились сдать весь свой химический арсенал под контролем России, после чего у САА не оставалось никакого химического оружия», — сказал Аль-Ашкар.

    Безусловно, некоторые запасы боевых отравляющих веществ у сирийской армии хранились, отмечает Аль-Ашкар. Однако они находились под надежной охраной, чтобы не достаться боевикам. В итоге, после того, как весь арсенал был вывезен из Сирии и уничтожен, боевики получили запасы боевых веществ от своих «покровителей».

    «На Западе говорят, что САА применила химические газы против мирных жителей в Хан-Шейхуне. Но проблема в том, что тот газ боевики привезли из Турции. А западные СМИ сейчас действуют по отношению к Сирии так же, как в 2003 году против Ирака», — отметил бывший полковник САА.

    Хлор и иприт как оружие «гибридной войны»

    Что касается других типов химического оружия, которое может находиться у боевиков, то, как отметил Марван Аль-Ашкар, нередко террористы используют иприт, или «горчичный газ». Иприт, так же, как и боевой хлор, является устаревшим химическим оружием времен Первой мировой войны, а значит может быть изготовлен в кустарных условиях, при наличии необходимых компонентов. Эксперт напомнил о том, что применение иприта со стороны террористов в деревни Мэрана Ом Гош на севере Алеппо было зафиксировано русскими экспертами из Минобороны РФ.

    «У террористов в Идлибе, где они прячутся за мирными жителями, есть производственные цехи, где готовят токсичные газы под контролем Запада и некоторых стран Персидского залива. В частности,  Саудовской Аравии и Катара, которого все сейчас обвиняют в поддержке терроризма».

    Сирия под химическим ударом: боевики получают химоружие от стран Запада и готовы нанести удар

    Однако международные инстанции – такие, как Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) - не хотят ехать в Сирию и проводить тщательное расследование каждого инцидента. По словам полковника Аль-Ашкара, ОЗХО обещало прислать комиссию – однако так этого и не сделала.

    «Международная миссия от ОЗХО не состоялась по непонятным причинам», - отметил эксперт.

    Автор: Нур Молхем
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