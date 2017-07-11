Главные новости 11 июля

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Федеральное агентство новостей предлагает обзор главных событий вторника, 11 июля.

Осужденный за подготовку покушения на Владимира Путина гражданин Казахстана Илья Пьянзин попросил у президента России о помиловании. Попал под дурное влияние: осужденный за попытку покушения на Путина просит помилования.

Президент Украины Петр Порошенко назвал «поражением Кремля» соглашение об ассоциации между Киевом и Евросоюзом. Порошенко объявил о «поражении Кремля» после решения Совета ЕС об ассоциации с Украиной.

Полиция проверяет сообщения о сожжении женщины на севере Москвы. Информацию о жутком происшествии на Ленинградском проспекте распространили СМИ. Мужчина по кличке «Самара» сжег возлюбленную в Москве.

Многодетные семьи, а также те россияне, кто приобретает машину впервые, получат дополнительную единовременную скидку в размере 10% от стоимости автомобиля. Правительство РФ улучшило условия льготного автокредитования многодетных семей.

Депутаты Госсовета Татарстана призвали президента России Владимира Путина продлить договор о разграничении полномочий органов РФ и Татарстана. Депутаты Татарстана попросят Путина продлить договор о разграничении полномочий.

Мужчина — как позже выяснилось, экс-сотрудник МВД — открыл огонь в офисе на Алтуфьевском шоссе, 27 в Москве. В результате ЧП погибли два человека. Мужчина открыл огонь в офисе на Алтуфьевском шоссе в Москве, погибли двое.