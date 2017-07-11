Ракка: курды уничтожили 18 боевиков ИГ на юге города

В Избранное

Ракка, 11 июля. Курды развивают наступление на позиции «Исламского государства»* на юге и востоке Ракки.

Источник в альянсе «Сирийские демократические силы» сообщил, что за сутки во время столкновений курдам из «Отрядов народной самообороны» удалось ликвидировать 18 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Медиа-крыло СДС отмечает, что курды практически полностью зачистили от боевиков «Халифата» историческую часть города.

Ранее сообщалось, что ВВС международной коалиции во главе с США нанесли «ошибочный» авиаудар по позициям курдов в Ракке.

* Организация запрещена на территории РФ.