Ракка: курды уничтожили 18 боевиков ИГ на юге города
Ракка, 11 июля. Курды развивают наступление на позиции «Исламского государства»* на юге и востоке Ракки.
Источник в альянсе «Сирийские демократические силы» сообщил, что за сутки во время столкновений курдам из «Отрядов народной самообороны» удалось ликвидировать 18 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).
Медиа-крыло СДС отмечает, что курды практически полностью зачистили от боевиков «Халифата» историческую часть города.
Ранее сообщалось, что ВВС международной коалиции во главе с США нанесли «ошибочный» авиаудар по позициям курдов в Ракке.
#WrathOfEuphrates intensified clashes south& east #Raqqa city( Hisham Abdul Malik& old city)between #SDF & #ISIS ,18 #IS members killed.ANHA pic.twitter.com/chOinp6ffG— j-c vergès (@melisaraimmo) July 11, 2017
* Организация запрещена на территории РФ.