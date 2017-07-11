Россия готова дать жесткий ответ на изъятие в США дипсобственности РФ — Рябков

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Москва, 11 июля. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что затягивание Вашингтоном решения вопроса с российской дипломатической собственностью повышает шансы на жесткий ответ со стороны России. По его словам, сценарий симметричного ответа на действия США уже подготовлен и Россия может его реализовать.

«Разные варианты действий рассматриваются, но жесткая реакция заготовлена, это я подтверждаю», — отметил он.

Как отметил Рябков, чем дольше Вашингтон затягивает решение этого вопроса, тем выше шансы, что Россия реализует сценарий жесткого ответа. США должны понять, что дипсобственность должна быть возращена, заключил дипломат.

Напомним, ранее источник «Известий» в российском МИД рассказал, что в качестве ответных действий планируется выслать порядка тридцати американских дипломатов из нашей страны, а также наложить арест на объекты американской собственности в России.

28 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что Россия готовит ответные меры на пакет санкций со стороны США, вступивший в силу еще в декабре 2016 года, включавший высылку 35 российских дипломатов.