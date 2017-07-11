Суд в Москве отказался пересмотреть наказание для Навального

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Москва, 11 июля. Симоновский суд Москвы не принял иск Федеральной службы исполнения наказаний о замене блогеру Алексею Навальному условного лишения свободы на реальное, заявил пресс-секретарь суда Виктор Васильев.

«Суд вернул исковое заявление в связи тем, что оно не подписано надлежащим лицом», — объяснил Васильев.

Он отметил, что ФСИН обратилась к суду с просьбой ужесточить наказание Навальному по делу «Ив Роше».

Ранее сообщалось, что ФСИН обратилась в суд с просьбой заменить условный срок блогеру Алексею Навальному на реальный с направлением в исправительную колонию.