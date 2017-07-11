Грабители убили российского туриста в Абхазии

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Сухум, 11 июля. Российский турист был убит во время попытки вооруженного ограбления в Абхазии. Трагедия произошла в районе села Ачандара в Гудаутском районе.

Несколько людей, вооруженных ножом и автоматом, остановили группу туристов, которые возвращались с рыбалки, и потребовали у них выкуп. Один из туристов попытался дать грабителям отпор, в ходе которого получил смертельное ранение. Источник Федерального агентства новостей отметил, что пострадавший был доставлен в Гудаутскую ЦРБ, однако врачам не удалось спасти его жизнь. Он пояснил, что при нападении присутствовали жена и дети погибшего. В настоящее время они дают показания в прокуратуре.