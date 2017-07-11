Госдума создаст группу по восстановлению отношений с Грузией

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Москва, 11 июля. В Государственной думе будет создана группа по восстановлению отношений с Грузией, сообщил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

В Госдуме впервые за 10 лет прошла встреча между представителями российского и грузинского парламентов. В делегацию Грузии вошел председатель фракции «Альянса патриотов Грузии» Георгий Ломия.

Для восстановления отношений стран в Госдуме была создана специальная группа. Это решение было приняло по итогам международных переговоров.

«Пока к официальной группе парламент Грузии не готов», — заметил Калашников.

В мае этого года министерство иностранных дел России напомнило гражданам страны о том, что они рискуют, посещая Грузию.