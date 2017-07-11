Сирия и Россия готовы к миру: почему сирийцы сомневаются в намерениях США поддерживать мир в стране

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С полудня воскресенья, 9 июля, на юго-западе Сирии вступил в силу согласованный Россией и США режим прекращения боевых действий. Для мониторинга ситуации в трех провинциях — Даръа, Кунейтра и Эс-Сувейда — Минобороны России направило в регион военную полицию. Сирийский журналист Сулейман Абудияб в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал о соблюдении перемирия в регионе и о том, почему сирийцы доверяют России и не доверяют США.

«Думаю, что изменения большие, потому что одна из главных причин долгого кризиса в Сирии — это недоверие: официальные власти не доверяют оппозиции, поскольку ей руководят, в том числе и другие страны; а оппозиция не доверят власти. Россия стала фактором доверия между людьми: официальная власть доверилась Москве и попросила ее о помощи, и большая часть оппозиции нашла также нашла в РФ того, кому можно доверять. Роль России велика. Опыт Алеппо показывает нам, что без вмешательства Москвы, не было бы таких достижений», — комментирует для ФАН Сулейман Абудияб.

На данный момент все внимание мировой общественности приковано к ситуации на юго-западе Сирийской Арабской Республики — провинциям Даръа, Кунейтра и Эс-Сувейда, куда для мониторинга за соблюдением перемирия была направлена российская военная полиция. По словам Сулеймана Абудияба, ситуация в этом районе Сирии очень сильно отличается от той, что складывается в остальных частях страны.

«Договоренность о перемирии на юге Сирии не является процессом астанинских переговоров. Это двусторонний процесс Москвы и Вашингтона. Но в этом регионе у американцев свои планы. Также необходимо учитывать израильский фактор. Нужно следить за ситуацией, которая разворачивается при участии Израиля», — говорит собеседник ФАН.

Наряду с российскими военными наблюдателями в буферной зоне в рамках создания центра мониторинга за соблюдением перемирия будут работать представители США. Российский политолог, ВШЭ Олег Матвейчев в эфире радио Sputnik сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа вполне способна начать совместную работу с Москвой над урегулированием сирийского конфликта. Эксперт уверен, что если есть понимание, что альтернатив для решения сирийского кризиса нет, то «потихоньку можно двигаться в направлении распутывания трудных узлов». При этом Матвейчев отметил, что не стоит ожидать от США резких перемен, поскольку далеко не все зависит конкретно от администрации Белого дома.

«Американцы не так всесильны, как кажется со стороны, — сказал Матвейчев. — Они не могут так легко управлять сирийскими боевиками».

Среди экспертов бытует мнение, что американцы вовсе не нацелены конструктивную работу с Россией и помощь в стабилизации в регионе. Напротив, эксперты считают, что США могут руководствоваться лишь собственными интересами на Ближнем Востоке, в которые входит дестабилизация всего региона, свержения законного президента САР Башара Асада и раздела страны на анклавы.

«Мы, сирийцы, всегда считаем, что знаем об американцах больше, чем вы. Сколько лет мы страдаем от их политики и вмешательства в наши национальные интересы. Я не могу доверять тем, кто создал «Аль-Каиду»* (террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) для борьбы с Советским союзом, не могу довериться тем, кто признался в пособничестве «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ* , арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ). И вдруг они хотят соблюдать мир на Ближнем Востоке. Ни я, ни большинство людей не только в Сирии, но и на Ближнем Востоке, не доверяем американцам, — констатирует Сулейман Абудияб. — Я не понимаю, когда наши российские политики говорят об Америке, как о партнере, потому что главной ее целью является ослабление России, не только внутри страны, но и где бы Россия не была. В первую очередь это Ближний Восток. У американцев свои игры, в которые они играют, как им нужно. Им плевать на этику, наплевать на политику, нравственность, историю. Есть лишь их национальные интересы. Любое место в мире — это их национальный интерес, будь то Дальний Восток, Ближний Восток или Южная Америка. Мы все страдаем от их исключительности и миссии на Земном шаре. И Сирия тоже страдает».

* Организация запрещена на территории РФ.