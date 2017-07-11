Люди Саакашвили и националисты устроили массовые беспорядки под стенами Рады

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Киев, 11 июля. Акция протеста против депутатской неприкосновенности, проходящая у здания Верховной рады Украины, обернулась массовыми беспорядками.

Участники акции, среди которых есть представители националистической партии «Свобода», а также партии Михаила Саакашвили «Руха новых сил», устроили столкновения под окнами парламента. Активисты «Азова», в свою очередь, принялись жечь файеры.

«Акция началась внезапно, потому что беспокоимся, что голосование может быть провалено сегодня», — отметил представитель «Национального корпуса».

Напомним, что во вторник Рада рассмотрит вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с шести депутатов для привлечения их к ответственности. Речь идет о Михаиле Добкине, Евгении Дейдее, Максиме Полякове, Бориславе Розенблате, Андрее Лозовом и Олесе Довгие.