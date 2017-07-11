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Украина
Люди Саакашвили и националисты устроили массовые беспорядки под стенами Рады
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    Люди Саакашвили и националисты устроили массовые беспорядки под стенами Рады

    19:00  11 Июля 2017
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    Люди Саакашвили и националисты устроили массовые беспорядки под стенами Рады

    Киев, 11 июля. Акция протеста против депутатской  неприкосновенности, проходящая у здания Верховной рады Украины, обернулась массовыми беспорядками.

    Участники акции, среди которых есть представители националистической партии «Свобода», а также партии Михаила Саакашвили «Руха новых сил», устроили столкновения под окнами парламента. Активисты «Азова», в свою очередь, принялись жечь файеры.

    «Акция началась внезапно, потому что беспокоимся, что голосование может быть провалено сегодня», — отметил представитель «Национального корпуса».

    Напомним, что во вторник Рада рассмотрит вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с шести депутатов для привлечения их к ответственности. Речь идет о Михаиле Добкине, Евгении Дейдее, Максиме Полякове, Бориславе Розенблате, Андрее Лозовом и Олесе Довгие.

    Автор: Алексей Громов
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