Сирия: ВВС западной коалиции нанесли авиаудар по курдам в Ракке

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Ракка, 11 июля. Авиация международной коалиции во главе с США провела «ошибочную» атаку отрядов курдского ополчения.

Курдские «Отряды народной самообороны» из состава альянса «Сирийские демократические силы» ведут зачистку города Ракка от боевиков террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России).

Поддержку с воздуха курдам оказывает американская авиация. В данный момент курды укрепились около района Касер Аль-Банат, игиловцы оказывают ожесточенное сопротивление.

Американские летчики, стремясь помочь союзникам, нанесли «ошибочный» удар по позициям курдских формирований, после чего исламисты пошли в наступление.

Количество погибших курдов сейчас устанавливается.

* Организация запрещена на территории РФ.