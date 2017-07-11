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Москва, 11 июля. Если международная коалиция во главе с США не сорвет процесс создания зон деэскалации в Сирии, то значительного прогресса по урегулированию ситуации в САР можно достичь к концу 2017 года. Об этом заявил член комитета по международным делам Госдумы РФ Сергей Железняк.

Он напомнил, что 7 июля России и США согласовали режим прекращения огня в провинциях Даръа и Кунейтра и Сувейда на юго-западе Сирии. Железняк отметил, что в случае реализации данного соглашения, мир в Сирии может быть восстановлен до конца текущего года.Он также добавил, что в ходе межсирийских переговоров в Астане представители России прилагают большие дипломатические и политические усилия, чтобы стороны конфликта в Сирии смогли найти общее решение конфликта.

Напомним, 7 июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что России, США согласовали меморандум о режиме прекращения огня в сирийских провинциях Даръа и Кунейтра и Сувейда на юго-западе Сирии, передает телеканал «360».