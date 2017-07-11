Пользователи нашли секретную функцию в новой версии Android

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Нью-Йорк, 11 июля. Пользователи мобильной операционной системы Android 7.1 обнаружили «кнопку паники», позволяющую сразу же отключать опасное приложение, сообщает ресурс Bleeping Computer.

Согласно приведенным данным, этот режим активируется четырехкратным быстрым нажатием кнопки «назад». В результате пользователь перенаправляется на домашний экран сразу же после остановки приложения.

В свою очередь, Google еще не анонсировала эту функцию, «кнопка паники» находится на этапе тестирования, а значит она доступна лишь некоторым пользователям Android.

Напомним, ранее «Лаборатория Касперского» предупредила пользователей Android о новом вирусе, который переводит деньги со счета жертв злоумышленникам через мобильный банк.