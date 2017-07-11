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Пользователи нашли секретную функцию в новой версии Android
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    Пользователи нашли секретную функцию в новой версии Android

    17:53  11 Июля 2017
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    Пользователи нашли секретную функцию в новой версии Android

    Нью-Йорк, 11 июля. Пользователи мобильной операционной системы Android 7.1 обнаружили «кнопку паники», позволяющую сразу же отключать опасное приложение, сообщает ресурс Bleeping Computer.

    Согласно приведенным данным, этот режим активируется четырехкратным быстрым нажатием кнопки «назад». В результате пользователь перенаправляется на домашний экран сразу же после остановки приложения. 

    В свою очередь, Google еще не анонсировала эту функцию, «кнопка паники» находится на этапе тестирования, а значит она доступна лишь некоторым пользователям Android. 

    Напомним, ранее «Лаборатория Касперского» предупредила пользователей Android о новом вирусе, который переводит деньги со счета жертв злоумышленникам через мобильный банк.

    Автор: Тимур Румянцев
    #android
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