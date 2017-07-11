Сирия: опубликованы фото военной базы США в провинции Алеппо

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Алеппо, 11 июля. Пентагон отрицает факты присутствия американских военных объектов в Сирии, несмотря на множество доказательств.

Сирийские источники выложили в Сеть редкие кадры американского военного объекта, расположенного на севере Сирии в провинции Алеппо. Авиационная база расположена у границы провинции Ракка.

Над зданиями внутри периметра подняты американские флаги, в окрестностях разъезжают патрули на бронеавтомобилях. Отмечается, что авиабаза используется для нанесения ударов по позициям террористов, а также для поставок оружия курдскому ополчению.