Сирия: опубликованы фото военной базы США в провинции Алеппо
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Алеппо, 11 июля. Пентагон отрицает факты присутствия американских военных объектов в Сирии, несмотря на множество доказательств.
Сирийские источники выложили в Сеть редкие кадры американского военного объекта, расположенного на севере Сирии в провинции Алеппо. Авиационная база расположена у границы провинции Ракка.
Над зданиями внутри периметра подняты американские флаги, в окрестностях разъезжают патрули на бронеавтомобилях. Отмечается, что авиабаза используется для нанесения ударов по позициям террористов, а также для поставок оружия курдскому ополчению.