Вернувшиеся из Донбасса силовики устроили бунт под Житомиром

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Житомир, 11 июля. Не менее 50 военнослужащих ВСУ перекрыли трассу Киев — Чоп под Житомиром, протестуя против приостановки выдачи им земельных участков. Украинские силовики пропускали только машины с детьми и маршрутки.

«Получение земли — это конституционное право человека, но президент и премьер решили, что они тут короли. Пока мы делаем предупреждающую акцию, но ребята уже хотят крови и зрелищ», — рассказал украинским СМИ заместитель главы ГО Сергей Артемов.

Он также указал на то, что Госгеокадастр постоянно пытается поставить «своих людей» на руководящие посты в Житомире.