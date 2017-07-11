Трамп заявил о больших победах над ИГ

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Вашингтон, 11 июля. Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter заявил о больших победах над террористической организацией «Исламское государство».

«Большие победы над ИГ*!» — констатировал американский президент.

Big wins against ISIS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 11, 2017

Однако Трамп не указал в социальной сети, о чем именно идет речь, о каких победах над запрещенным в России «Исламским государством»* (арабское название — ДАИШ) он говорит.

Ранее сообщалось, что сирийские военные летчики нанесли авиаудар по отряду «Исламского государства» на востоке провинции Дейр эз-Зор. Не менее четырех транспортных средств исламистов были уничтожены, а также около десяти террористов были ликвидированы.

* Организация запрещена на территории РФ.