Трамп заявил о больших победах над ИГ
Вашингтон, 11 июля. Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter заявил о больших победах над террористической организацией «Исламское государство».
«Большие победы над ИГ*!» — констатировал американский президент.
Big wins against ISIS!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 11, 2017
Однако Трамп не указал в социальной сети, о чем именно идет речь, о каких победах над запрещенным в России «Исламским государством»* (арабское название — ДАИШ) он говорит.
Ранее сообщалось, что сирийские военные летчики нанесли авиаудар по отряду «Исламского государства» на востоке провинции Дейр эз-Зор. Не менее четырех транспортных средств исламистов были уничтожены, а также около десяти террористов были ликвидированы.
* Организация запрещена на территории РФ.