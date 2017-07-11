Стала известна дата начала продаж обновленного Skoda Rapid в России

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Москва, 11 июля. Продажи нового лифтбека Skoda Rapid начнутся в России 22 июля 2017 года, стоимость базовой комплектации составит 604 тысячи рублей, сообщает пресс-служба Skoda Auto Russia.

Производство автомобиля стартовало в июне на заводе «Фольксваген Груп Рус». Россиянам будет доступна линейка из трех бензиновых двигателей, мощность которых варьируется от 90 до 125 лошадиных сил.

Интерьер Skoda Rapid претерпел изменения. В частности, модель получила противотуманные фары, тонированные накладки на задних фонарях, выполненные в фирменном дизайне марки. Все автомобили доступны в шести основных цветах: коричневом Toffee Brown, бежевом Titanium, оранжевом Copper Orange, красном Tornado Red, желтом Savannah, зеленом Rallye Green, сообщает «Автостат».

Отметим, что по итогам первого квартала 2017 года в России было продано более 13 тысяч моделей текущего поколения Skoda Rapid.