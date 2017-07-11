Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Весь мир
Сирия: опубликованы фото военной базы США в провинции Алеппо
Технологии
Стала известна дата начала продаж обновленного Skoda Rapid в России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Стала известна дата начала продаж обновленного Skoda Rapid в России

    17:16  11 Июля 2017
    114

    Стала известна дата начала продаж обновленного Skoda Rapid в России

    Москва, 11 июля. Продажи нового лифтбека Skoda Rapid начнутся в России 22 июля 2017 года, стоимость базовой комплектации составит 604 тысячи рублей, сообщает пресс-служба Skoda Auto Russia.

    Производство автомобиля стартовало в июне на заводе «Фольксваген Груп Рус». Россиянам будет доступна линейка из трех бензиновых двигателей, мощность которых варьируется от 90 до 125 лошадиных сил.

    Стала известна дата начала продаж обновленного Skoda Rapid в России

    Интерьер Skoda Rapid претерпел изменения. В частности, модель получила противотуманные фары, тонированные накладки на задних фонарях, выполненные в фирменном дизайне марки. Все автомобили доступны в шести основных цветах: коричневом Toffee Brown, бежевом Titanium, оранжевом Copper Orange, красном Tornado Red, желтом Savannah, зеленом Rallye Green, сообщает «Автостат».

    Отметим, что по итогам первого квартала 2017 года в России было продано более 13 тысяч моделей текущего поколения Skoda Rapid.

    Автор: Дима Оленин
    #skoda rapid
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Порошенко объявил о «поражении Кремля» после решения Совета ЕС об ассоциации с Украиной

        15:42 11 Июля 2017 3647
        Читать
        14:32
        Сегодня

        Путин встретился с патриархом Кириллом на Валааме
        13:38
        Сегодня

        Росгвардия предлагает запретить россиянам с судимостью носить оружие
        13:33
        Сегодня

        Совет Евросоюза одобрил соглашение об ассоциации с Украиной

        12:27
        Сегодня

        Крым как роза юга: Милонов об идее ввести налог для выезжающих за границу россиян
        8:07
        Сегодня

        Это было глупо: осужденный за подготовку покушения на Путина попросил о помиловании

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017 8062

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017
        13688

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1776

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        3575

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2705
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Лавров о ситуации с дипсобственностью: Для такой великой страны, как США, это стыдно

        Лавров о ситуации с дипсобственностью: Для такой великой страны, как США, это стыдно

        14:53   11 Июля 2017
        419
        МИД РФ отреагировал на решение Киева ужесточить правила въезда для россиян

        МИД РФ отреагировал на решение Киева ужесточить правила въезда для россиян

        14:32   11 Июля 2017
        748
        Депутаты Татарстана попросят Путина продлить договор о разграничении полномочий

        Депутаты Татарстана попросят Путина продлить договор о разграничении полномочий

        12:00   11 Июля 2017
        2250
        ИГ подтвердило ликвидацию аль-Багдади и ищет ему преемника

        ИГ подтвердило ликвидацию аль-Багдади и ищет ему преемника

        11:41   11 Июля 2017
        605