Даръа: ИГ и ССА в перестрелках делят территорию на юге Сирии

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Даръа, 11 июля. Террористы воспользовались прекращением огня для захвата новых локаций.

Сирийские военные источники сообщили, что исламисты и оппозиционеры воспользовались тем, что правительственные войска прекратили огонь и попытались захватить новые территории.

Боевики террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России) провели массированную атаку позиций проамериканских «умеренных» оппозиционеров из альянса «Свободная сирийская армия».

Источник отмечает, что в ходе столкновений уничтожено 30 игиловцев «Халифата», а также 20 боевиков ССА.

* Организация запрещена на территории РФ.