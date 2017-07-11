Даръа: ИГ и ССА в перестрелках делят территорию на юге Сирии
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Даръа, 11 июля. Террористы воспользовались прекращением огня для захвата новых локаций.
Сирийские военные источники сообщили, что исламисты и оппозиционеры воспользовались тем, что правительственные войска прекратили огонь и попытались захватить новые территории.
Боевики террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России) провели массированную атаку позиций проамериканских «умеренных» оппозиционеров из альянса «Свободная сирийская армия».
Источник отмечает, что в ходе столкновений уничтожено 30 игиловцев «Халифата», а также 20 боевиков ССА.
* Организация запрещена на территории РФ.