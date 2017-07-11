Американские ученые откроют священникам истину с помощью «ЛСД»

В Избранное

Вашингтон, 11 июля. Ученые из Балтимора решили выяснить, как схожий по воздействию с ЛСД псилоцибин влияет на формирование религиозных переживаний. Участниками эксперимента станут 22 священнослужителя разных мировых религий.

Эксперты уже смогли достичь договоренностей с представителями католической, православной, пресвитерианской церквей, несколькими буддистами и раввинами.

Как пояснили ученые, дозу препарата испытуемые будут получать под присмотров специалистов, лежа на кушетке и слушая религиозную музыку.

По мнению руководителя эксперимента Уильяма Ричардса, такой опыт поможет священникам лучше понимать друг друга и основы своего учения, пишет Ридус.

Оборот псилоцибина законодательно запрещен в России.