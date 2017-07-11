Депутаты Госдумы хотят изменить неработающую статью о реабилитации нацизма

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Москва, 11 июля. Госдума может внести изменения в статью Уголовного кодекса о запрете попыток реабилитации нацизма. С такой инициативой во вторник выступил депутат ГД Дмитрий Саблин, который также является сопредседателем патриотической платформы партии «Единая Россия».

По его словам, в настоящее время статья практически не работает, поэтому он намерен изучить практику применения данного закона, чтобы понять, что необходимо поправить. Саблин полагает, что это поможет остановить снос советских памятников, который сегодня наблюдается в соседних странах.