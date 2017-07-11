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Три человека погибли в ДТП с фурой под Самарой
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    Три человека погибли в ДТП с фурой под Самарой

    17:14  11 Июля 2017
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    Три человека погибли в ДТП с фурой под Самарой

    Самара, 11 июля. Страшное дорожно-транспортное происшествие случилось в Самарской области: в результате столкновения трех транспортных средств погибли три человека, еще трое получили травмы.

    Как стало известно, авария произошла в 8.30 на трассе М5 «Урал» в Исаклинском районе. На повороте к селу Новое Ганькино фура столкнулась с двумя иномарками Mitsubishi и Kia. Большегруз съехал в кювет, а легковушки получили сильные механические повреждения. Две женщины и мужчина получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще три человека, среди которых двое детей, были доставлены в Сергиевскую районную больницу.

    Ранее агентство Ura.ru сообщало, что в Тюмени иномарка протаранила автобус, травмы получили четыре человека.

     



     

    Автор: Тимур Румянцев
    #дтп #самара
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