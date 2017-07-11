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Европейский суд оставил в силе запрет на никабы в Бельгии
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    Европейский суд оставил в силе запрет на никабы в Бельгии

    17:01  11 Июля 2017
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    Европейский суд оставил в силе запрет на никабы в Бельгии

    Страсбург, 11 июля. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не усмотрел нарушений в запрете на ношение мусульманского никаба, действующего в Бельгии.

    Суд вынес вердикт по обращениям двух гражданок этой страны, которые пожаловались на то, что эта норма закона нарушает их права. Об этом пишет Утро.ру со ссылкой на официальный сайт ЕСПЧ.

    Европейский суд оставил в силе запрет на никабы в Бельгии

    Суд не только не усмотрел дискриминации в самом запрете, но и подтвердил правомерность наказания, введенного за его нарушение.

    Напомним, в 2011 году в Бельгии запретили на людях появляться в одежде, закрывающей лицо. За неоднократное нарушение предусмотрено наказание с реальным сроком лишения свободы.  

    Автор: Кира Мирова
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