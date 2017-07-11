Атеистам здесь не место: священник объясняет, зачем идти к мощам Николая Чудотворца

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Мощи святителя Николая Чудотворца прибывают в Санкт-Петербург после того, как в течение почти месяца святыне можно было поклониться в храме Христа Спасителя в Москве. В Северной столице мощи будут находиться в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре с 13 по 28 июля.

Подробнее о святителе Николае и о том, как мощи попали в Россию, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Что важно знать петербуржцам, которые решат приложиться к мощам святого, Федеральному агентству новостей рассказал член Общественной палаты РФ, председатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской епархии протоиерей Александр Пелин.

«Впервые за многие столетия большая часть мощей Николая Чудотворца привезена в Россию, — напомнил отец Александр. — После пребывания в Москве мощи будут привезены в Петербург как во вторую столицу, где очень много людей хотят прикоснуться к этой святыне: далеко не каждый верующий может себе позволить поехать в Италию и даже в Москву. А благодаря доброй воле нашего патриарха и Папы Римского мощи привезены прямо к верующим. Это акт не политический, это акт доброй воли верующих людей. А поскольку базилика в итальянском городе Бари, где хранятся мощи святого Николая, подчиняется римскому престолу, патриарх Кирилл договорился с Папой Римским, что святыня будет привнесена в Россию, конкретно в два крупнейших города — Москву и Петербург».

То, что некоторые атеисты иронически относятся к ажиотажу, поднятому вокруг привнесения мощей, священника не смущает.

«Атеистам и материалистам этого просто не понять, — считает отец Александр Пелин. — Но, как говорится, по вере вашей и воздастся вам. На самом деле, тема мощей связана с прославлением царства небесного. Мы, христиане, верим в возможность воскресения к жизни вечной, и мы знаем, что в некоторых людях господь явил тему бессмертия явным образом. Об этом свидетельствует в том числе нетленность мощей или то, что после соприкосновения с их частицами к человеку приходит исцеление, просветление, одухотворение, другое духовное состояние. Это видимые знаки невидимой благодати, как учит церковь. Хотя с точки зрения материальной многие вещи и кажутся необъяснимыми».

По словам священника, если у человека нет потребности в этой благодати, то приходить и стоять в многочасовой очереди к мощам, конечно, не стоит.

«Никто никого не заставляет, — отметил протоирей Александр Пелин. — Но есть большое количество людей, для которых это важно. Мощи будут находиться в Александро-Невской лавре, там будут служиться молебны, и людям будет даваться просимое по вере их».

Как приложиться к мощам

Подробности того, как будет организован доступ паломников к мощам святителя Николая, рассказывает пресс-служба Александро-Невской лавры.

Мощи Николая Чудотворца будут находиться в Петербурге с 13 по 28 июля в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры, который расположен по адресу: набережная реки Монастырки, 1.

Доступ к мощам 13 июля будет открыт с 16.00 до 22.00.

С 14 по 27 июля доступ к святыне будет открыт ежедневно с 7.00 до 22.00 (очередь следует занимать не позднее 18.00).

Проход будет осуществляться со стороны станций метро «Площадь Александра Невского-1» и «Площадь Александра Невского-2»

Очередь будет размещаться в Чернорецком переулке, на Тележной улице и на улице Профессора Ивашенцова, двигаясь через площадь Александра Невского, Лаврский проезд, 2-й Лаврский мост, затем по набережной реки Монастырки и далее через главные ворота лавры к главному входу в собор.

В связи с возможной высокой температурой наружного воздуха паломникам рекомендуется иметь с собой запас воды, одеваться в соответствии с прогнозом погоды, находиться на открытом солнце в головном уборе, а при наличии каких-либо хронических заболеваний иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

То, как будет осуществляться доступ к святыне льготных групп населения, и другая важная информация доступна на сайте Александро-Невской лавры.