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После пожара московский ТЦ «РИО» скоро откроют для посетителей
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    После пожара московский ТЦ «РИО» скоро откроют для посетителей

    17:02  11 Июля 2017
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    После пожара московский ТЦ «РИО» скоро откроют для посетителей

    Москва, 11 июля. Торгово-развлекательный центр «РИО» на Дмитровском шоссе в российской столице, где в вчера произошел сильный пожар, скоро снова будет открыт для посетителей. Об этом сообщили  в пресс-службе «РИО».

    «Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров, причины устанавливаются. В это время на территории торгового центра находилось 3 тысячи человек, которые были оперативно эвакуированы, системы противопожарной безопасности сработали без сбоев. Во многом благодаря этому удалось избежать жертв», — сообщили в пресс-службе торгового центра РИА Новости.

    По словам источника агентства, пострадали 14 человек, в том числе и ребенок. Как утверждают в «РИО», сейчас их жизням ничего не угрожает.

    «На текущий момент торговый центр закрыт, ведется установление и устранение причин произошедшего. В ближайшее время центр будет вновь открыт для посетителей»,  — передает пресс-служба.

    «РИО» на Дмитровском шоссе является одним из самых больших торговых комплексов города. На  первом этаже ТЦ находится зоопарк и океанариум, где содержатся более 300 животных. Как сообщалось, при пожаре среди них жертв не было.

    Автор: Майя Бондарь
    #рио #пожар
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