Американский электрокар Lucid Air разогнался до 378 км в час и побил рекорд Tesla

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Вашингтон, 11 июля. Американский автопроизводитель Lucid Motors заявил о новом рекорде электрокара Air, уже снискавшего себе прозвище «Убийца Tesla».

При испытаниях в штате Огайо седан разогнался до 377,29 км в час. В апреле его максимом стали 350 км в час. При этом представители Lucid Motors утверждают, что это далеко не предел, и работы над усовершенствованием машины будут вести и дальше.

Производитель уже объявил о начале приема заказов на электрокар, первые «живые» поставки которого запланированы на конец следующего года.