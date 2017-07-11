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Сирия: представители трех групп оппозиции проводят переговоры с экспертами ООН в Женеве
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    Сирия: представители трех групп оппозиции проводят переговоры с экспертами ООН в Женеве

    16:58  11 Июля 2017
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    Сирия: представители трех групп оппозиции проводят переговоры с экспертами ООН в Женеве

    Женева, 11 июля. Представители трех групп сирийской оппозиции встретились в Женеве с экспертами ООН, заявил глава делегации платформа «Каир» сирийской оппозиции Фираз Халиди.

    «Наша техническая команда и другие группы оппозиции встретятся в 15.30 с технической командой ООН (представителями офиса спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры. — Прим. ФАН) для обсуждения «корзины» по выборам», — цитирует Халиди РИА Новости.

    Представитель оппозиции подчеркнул, что вечером 11 июля запланирована вторая встреча ВКП, а также платформ «Москва» и «Каир». На ней будет осуществлен обмен мнениями и обсуждение координации действий.

    Он добавил, что встреча оппозиционеров 10 июля была предварительной. 

    Сирия: представители трех групп оппозиции проводят переговоры с экспертами ООН в Женеве

    «Но первой в своем роде до объединения трех делегаций оппозиции в ходе межсирийских переговоров», — заметил Халиди.

    Ранее сообщалось, что бывшие боевики из районов Барзех и Аль-Кабун вступили в Сирийскую арабскую армию.

    Автор: Катерина Тимошенская
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